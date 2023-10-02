حكاية وطن.. الرئيس: «إحنا مش عاملين العاصمة الإدارية وجهة حضارية واجتماعية.. دي فكرة بتقول إن فيه دولة بتغير من نمط أسلوب عملها»

الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 05:58 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «الدنيا كانت بتقول متمشيش في العاصمة الإدارية، بس إحنا مش عاملينها وجاهة حضارية واجتماعية، لا عاملينها فكرة بتقول إن فيه دولة بتغير من نمط أسلوب عملها».

وأضاف الرئيس خلال زيارة لمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه في إطار مجموعة الأهداف التي نتحدث عنها كدولة، حولنا أرضا لا قيمة لها إلى مشروعات، مردفًا: وإحنا كدولة حجم الأصول التي أضيفت للدولة من المشروعات مش مهم فقط، المهم إنك تصر، لافتا إلى أن الإصرار على تنفيذ القرار أهم من القرار.

وتابع الرئيس: «كان لازم أجيلكم عشان أنتم استقريتوا والدولة كلها بقت هنا، وكان لا بد من الزيارة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر اليوم الاثنين، مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثالث على التوالي، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.