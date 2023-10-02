مقتل ربة منزل على يد زوجها وضرتها في الدويقة

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها وزوجته الثانية (ضرتها)، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر.

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى رضا ع مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي.

وبالانتقال والفحص تبين، أن المجني عليها فاقدة للوعي، وبسؤال المرافق الذي جاءت معه للمستشفى أكد أنها كانت تهرول من زوجها وزوجته، فاستوقفته في الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم وجار ضبط المتهمين