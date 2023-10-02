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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لجنة الزمالك تتفق مع مدير الكرة على عزل اللاعبين عن أجواء الانتخابات

لجنة الزمالك الحالية
لجنة الزمالك الحالية
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اتفقت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، مع عبدالواحد السيد مدير الكرة على عزل اللاعبين عن أجواء الانتخابات داخل النادي وذلك بنقل التدريبات خارج النادي في الأيام المقبلة .

ويخوض اللاعبين التدريبات على ملعب النادي الإ أن الملعب سيكون منشغل لإجراء الانتخابات مما دفع اللجنة لعزل اللاعبين عن الأجواء وتوفير ملعب خارج النادي .

كما طالبت اللجنة من مدير الكرة بأن يركز اللاعبين في المستطيل الأخضر فقط من أجل الفوز في المباريات وإسعاد الجماهير البيضاء .

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته للقاء البنك بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري غدا الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس واليوم، على أن يقام لقاء الزمالك والبنك مساء السبت المقبل .

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الساعات الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2 .

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الزمالك عبدالواحد السيد عماد البنانى أيمن مصطفى
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