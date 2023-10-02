لجنة الزمالك تتفق مع مدير الكرة على عزل اللاعبين عن أجواء الانتخابات

اتفقت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، مع عبدالواحد السيد مدير الكرة على عزل اللاعبين عن أجواء الانتخابات داخل النادي وذلك بنقل التدريبات خارج النادي في الأيام المقبلة .

ويخوض اللاعبين التدريبات على ملعب النادي الإ أن الملعب سيكون منشغل لإجراء الانتخابات مما دفع اللجنة لعزل اللاعبين عن الأجواء وتوفير ملعب خارج النادي .

كما طالبت اللجنة من مدير الكرة بأن يركز اللاعبين في المستطيل الأخضر فقط من أجل الفوز في المباريات وإسعاد الجماهير البيضاء .

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته للقاء البنك بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري غدا الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس واليوم، على أن يقام لقاء الزمالك والبنك مساء السبت المقبل .

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الساعات الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2 .