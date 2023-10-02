حكاية وطن.. رئيس الوزراء: منذ 7 سنوات كانت العاصمة الإدارية عبارة عن ورق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ 7 سنوات كانت العاصمة الإدارية عبارة عن ورق، لولا قرار الرئيس ودعمه ومتابعته المستمرة لما كانت وما كنا تواجدنا بها الآن.

وتابع في تصريحات خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حضر اليوم ، مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثالث على التوالي، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.