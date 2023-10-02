ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي في بورسعيد.. صور

الآلاف ينظمون مسيرة
الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، لدعم وتأييد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأنطلقت المسيرة التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية، وسيرًا على الأقدام من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق مرورا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزة.

كما نظمت جماهير النادي المصري مسيرة ثانية من أمام موقع استاد النادي المصري صوب حديقة المنتزة لتأييد الرئيس.

ورفع المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات: "تحيا مصر، سيسي رئيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، كمل يا ريس.. كمل مسيرتك، الشعب يريد السيسي رئيس".

وأصطف مواطنون على جانبي شارع طرح البحر أثناء مرور المسيرة حاملين صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، في ظل أجواء من الوطنية والسعادة بين المواطنين.

وألقى سكان المنطقة الحلوى والورود على المشاركين بالمسيرة أثناء مرورهم من أسفل منازلهم التي تزينت نوافذها بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

IMG-20231002-WA0090
IMG-20231002-WA0090
IMG-20231002-WA0086
IMG-20231002-WA0086
IMG-20231002-WA0085
IMG-20231002-WA0085
IMG-20231002-WA0087
IMG-20231002-WA0087
IMG-20231002-WA0088
IMG-20231002-WA0088
IMG-20231002-WA0073
IMG-20231002-WA0073
IMG-20231002-WA0075
IMG-20231002-WA0075
IMG-20231002-WA0076
IMG-20231002-WA0076
IMG-20231002-WA0077
IMG-20231002-WA0077
IMG-20231002-WA0079
IMG-20231002-WA0079
IMG-20231002-WA0081
IMG-20231002-WA0081
IMG-20231002-WA0080
IMG-20231002-WA0080
IMG-20231002-WA0083
IMG-20231002-WA0083
ads
مسيرة الرئيس السيسي بورسعيد عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية
ads