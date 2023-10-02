الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي في بورسعيد.. صور

نظم الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، لدعم وتأييد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأنطلقت المسيرة التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية، وسيرًا على الأقدام من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق مرورا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزة.

كما نظمت جماهير النادي المصري مسيرة ثانية من أمام موقع استاد النادي المصري صوب حديقة المنتزة لتأييد الرئيس.

ورفع المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات: "تحيا مصر، سيسي رئيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، كمل يا ريس.. كمل مسيرتك، الشعب يريد السيسي رئيس".

وأصطف مواطنون على جانبي شارع طرح البحر أثناء مرور المسيرة حاملين صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، في ظل أجواء من الوطنية والسعادة بين المواطنين.

وألقى سكان المنطقة الحلوى والورود على المشاركين بالمسيرة أثناء مرورهم من أسفل منازلهم التي تزينت نوافذها بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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