العربية للتنمية الزراعية تشارك في المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

تشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية في المنتدي الثاني رفيع المستوي للمنظمة الإسلامية للامن الغذائي، حيث يتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من الجلسات والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة، من خلال عقد ثلاثة منتديات فرعية: الأول منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، والثاني منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، والثالث منتدى الاتحاد الإسلامي للصناعات الغذائية حول تعزيز أسواق الغذاء في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وفي كلمته للمنتدى أوضح البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن مشاركة المنظمة في هذه المنتدى تأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به المنظمة فى مشاركة المنظمات العربية والعالمية والإسلامية النظيرة في حشد وتنسيق كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن من بين التحديات أمام المنطقة العربية في مجال الزراعة والغذاء، هناك تحديات عالمية منها التغيرات المناخية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، والصعوبات الاقتصادية، كل هذه التحديات من شأنها أن تؤثر على سلاسل الإمداد.

وفي سياق متصل، اعتبر معالي البروفيسور الدخيري، أن الأمن الغذائي “مسؤولية مشتركة ولا يقع على بعض الدول العربية دون غيرها، لذا فمن الضروري تفعيل التعاون العربي على مختلف المستويات البحثية والعلمية والمدنية لتخطي التحديات والمخاطر المتعددة وتسخير التكنولوجيات الحديثة والبحوث العلمية وكذا تعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية.

وأكد “الدخيري” على أهمية اعتبار الغذاء حقًا أساسيًا للإنسان والابتعاد عن استخدامه في النزاعات السياسية أو الإقتصادية، مشددا على الأثار السلبية التي تأتي نتيجة العقوبات المفروضة على الغذاء، وكيف يتأثر بها الأشخاص الأكثر ضعفًا، كما طالب بتعزيز حماية طرق إمداد الغذاء وفق القوانين الدولية والإقليمية .

تجدر الإشارة إلى أن منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يأتي بالتزامن مع المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي تستضيفه، الدوحة، خلال يومي 1 و2 أكتوبر 2023، تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي" ويشارك في هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة البلدية القطرية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، أكثر من 100 مشارك، و60 متحدثًا.