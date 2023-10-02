مدير تعليم منيا القمح يوصي المدارس بجذب الطلاب من خلال الأنشطة التربوية 

تفقد عبد الشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، ومحمود عبد الصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة، اليوم الإثنين، انتظام حضور الطلاب فى اليوم الثانى لبدء العمل بالعام الدراسي الجديد وانضباط حضور العاملين فى المواعيد المحددة.

قاموا بزيارة مدرسة حلمى الطوخى الابتدائية بالجديدة، ومدرسة الجديدة الإعدادية بنات بالجديدة، والمدرسة الرسمية للغات الإعدادية الثانوية المشتركة بمنيا القمح، ومدرسة عزبة عبدالهادى للتعليم الأساسى المشتركة بعزبة عبدالهادى.

رافقهم بالزيارة، وليد الهوارى مدير شئون الطلبة بالادارة التعليمية بمنيا القمح، وعصام العوضى المسؤول الاعلامى للإدارة التعليمية.

شارك مدير عام الادارة التعليمية ومرافقوه بحضور طابور الصباح بمدرسة حلمي الطوخي الابتدائية ومدرسة الجديدة الإعدادية بنات بقرية الجديدة، ووجه كلمة ترحيب وتهنئة لابناؤه الطلاب والمعلمون بمناسبة بدء العمل بالعام الدراسى الجديد

كما زار المدرسة الرسمية الإعدادية الثانوية للغات بمنيا القمح ومدرسة عزبة عبدالهادى للتعليم الأساسى بعزبة عبدالهادى، لمتابعة انضباط سير العمل داخل الفصول وانتظام حضور الطلاب والاطلاع على كثافة ونسب الحضور للطلاب، كما تابع انضباط حضور العاملين وتوقيعاتهم بدفتر الحضور والانصراف والاطلاع على سجلات شؤون العاملين وسجلات الأمن ودفتر تحضير المعلمين بالفصول.

وأكد مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح على الحفاظ على كثافة ونسب حضور الطلاب وان تكون المدرسة جاذبة من خلال تفعيل الأنشطة التربوية ودعم ورعاية المبدعين والموهوبين.

كما شدد عبد الشافي حسن على الالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة وعدم ترك مكان العمل إلا بموجب اذن رسمى محدد ومسجل بسجلات شؤون العاملين

توجه مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح بالشكر والتقدير إلى إدارات المدارس التى قام بزيارتها وجميع العاملين متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز.