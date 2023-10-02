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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوزع ملابس مدرسية ومواد غذائية على 175 أسرة

جانب من التوزيع
جانب من التوزيع
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وزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، كراتين مواد غذائية، وملابس مدرسية على 175 أسرة الأكثر احتياجا، والأيتام، وذلك بمركز تمكين المراة بطور سيناء، بحضورالدكتورة إيناس سميرنائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد.

وقال المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير كافة الإمكانيات والمساعدات اللازمة لهذه الأسر، كنوع من تكافل وتضامن الدولة معهم، لافتا إلى أن الملابس تتضمن الزي المدرس الخاص بأطفالهم وتتضمن " أحذية، شنط، ملابس'، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ استمرار الدعم لجميع الأسرالأكثر احتياجا على مستوى كافة مدن المحافظة على مدار العام، من خلال دعمهم بالمساعدات الغذائية، أو توفير. السلع الغذائية المدعمة.
وأوضح أن القوات المسلحة "مشروعات الخدمة الوطنية" تدعم المحافظة بكميات كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة، لعرضها بأسعار مخفضة على المواطنين، ويجري دعم المحافظة بهذه الكميات كل 15  يوما  للتأكد من توفير الدعم لكافة المواطنين.

وأشار  إلى أن كافة أجهزة الدولة تسعى لدعم الأسر. الأولى بالرعاية بكافة السبل، وتحسين سبل المعيشة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء مركز تمكين المرأة - طور سيناء مساعدة ١٧٥ أسرة
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