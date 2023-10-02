مدير عام التعليم الفني بالقاهرة يصدر تعليمات مهمة لتأكيد الاستعدادات للعام الدارسى الجديد

عقد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً مع مديرى إدارات التعليم الفنى بالإدارات التعليمية والموجهين العموم (نظرى -عملى) لتأكيد تمام الاستعداد للعام الدراسى الجديد، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعيلم بالقاهرة.

وفى بداية الاجتماع قدم خالد عبده التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ، شاكراً جهودهم المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية .

وأوصى خالد عبده ببعض التوصيات وأكد على عدة بنود مهمة:-

أولا : بالنسبة للتعليم (الصناعى-التجارى-الفندقى-الزراعى-المزدوج)

▪︎ التشديد على متابعة مدارس التعليم الفنى بصفة يومية للتأكد من حسن سير العملية التعليمية طبقا للخطة الدراسية المعتمدة .

▪︎ متابعة الجدوال الدراسية بكل مدرسة وفقا للخطة الدراسية الواردة من الوزارة .

▪︎ متابعة إستلام الكتب المدرسية لجميع الطلاب والابلاغ عن أى عجز فى الكتب المدرسية عن طريق مدير عام الادارة وذلك للعمل على حل المشاكل الناتجة عن تأخر استلام الكتب المدرسية .

▪︎ فى حال وجود كتب لم يتم طباعتها على إدارة التعليم الفنى طلب نسخة منها من التوجيه العام المختص ووضع نسخة بالمكتبة .

▪︎ الاهتمام بالنظافة العامة وخاصة دورات المياه والتأكد من وجود الإشراف المدرسى .

▪︎يحظر حضور المتقدمين على نظام العمال داخل الفصول الدراسية مع الطلبة المنتظمين ويتم تنفيذ التعليمات الواردة بهذا الشأن بكل دقة .

▪︎ المتابعة الدقيقة لفصول الخدمات .

▪︎ الإعلان عن مجموعات التقوية بالمدارس فى مكان ظاهر وتنفيذ جداول المجموعات المدرسية على الواقع وفى مواعيدها المعتمدة من الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية .

▪︎ الإلتزام بما جاء بكتاب قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بشأن تخصيص رسوم التعليم بفصول الخدمات (صف اول)وفقا للحالات المذكورة

▪︎ التخصص وفق التنسيق الداخلي للمدرسة وترتيب الاقسام وفق الرغبات ويكون التخصص الحاصل على أكثر رغبات كرغبة أولى هو أعلى قسم بالمدرسة وهكذا ترتب باقى الأقسام .

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى على السادة مديرى إدارات التعليم الفنى تكليف من يراه مناسبا من الإدارة لزيارة ومتابعة الطلاب بالشركات والمصانع وأماكن التدريب وتقديم تقرير اسبوعى عن أى مشاكل أو سلبيات وكذلك الإيجابيات والمقترحات وتقديمها للجنة فى المواعيد المقررة لمناقشتها والعمل على إزالة السلبيات.

ثانيا: بالنسبة للتنسيق

أكد "عبده" على سرعة موافاة إدارة التنسيق الفنى بالمديرية بما يلى :

▪︎ ميزانيات المدارس (صناعى -تجارى- فندقى -حاسب آلى -مواد قانونية - زراعى) .

▪︎ حصر الوظائف لجميع هيئات التدريس بجميع التخصصات على (CD)طبقا للنموذج المرسل لجميع الادارات التعليمية .

▪︎ حصر وظائف العاملين بمكتب التعليم الفنى بكل إدارة تعليمية على (CD)وايضا ورقى .

▪︎ صحف أحوال حديثة لمديرى إدارات التعليم الفنى ومديرى المدارس بجميع نوعياتها .

▪︎ الإفادة من مدير إدارة التعليم الفنى بتقييم للسادة مديرى مدارس التعليم الفنى بنوعياته مع ذكر الإيجابيات والسلبيات مرفقا بالمستندات .

▪︎ الإفادة من مدير إدارة التعليم الفنى بتقييم للسادة العاملين بمكتب التعليم الفنى مع ذكر الإيجابيات والسلبيات مرفقا بالمستندات .

▪︎ تقديم المستندات الخاصة بتغيير المسمى الوظيفي على النموذج الحديث طبقا للقرار (٤١) .

ثالثا: بالنسبة للتجهيزات

▪︎ التأكد من صرف التخصصات المالية للمدارس (خامات تعليم إدارة شهرية -صيانة بسيطة -دعم اللامركزية) .

▪︎ متابعة الصيانة الوقائية للآلات والمعدات .

▪︎ سرعة موافاتنا بأذون الإضافة ومحاضر الفحص للمعدات والالات والماكينات المنقولة بأوامر نقل عهدة او الآلات الجديدة .

▪︎ يحظر خروج اى خامات او معدات او آلات او أجزاء منها بدون إذن نقل عهدة او بكتاب صادر من التعليم الفنى بالمديرية .

▪︎ ضرورة الإلتزام عند الصرف بالاعتمادات المقررة لكل تخصص .

▪︎ سرعة إتخاذ اجراءات التكهين للآلات الغير صالحة ولايجدى معها الإصلاح والتى صدر لها تقرير فنى بذلك من الهيئة العامة للابنية التعليمية.

▪︎ يحظر وجود اى أجهزة او معدات غير مستغلة داخل المدرسة.

▪︎ موافاتنا ببيان حصر الآلات والمعدات على وجه السرعة.

وأشار إلى ضرورة الإهتمام بالصيانة البسيطة للمعدات والأجهزة حيث أنها مسئولية كل مدرسة وتفعيل لجنة الصيانة بالمدرسة للمحافظة على الآلات والمعدات والأجهزة من التلف وإبلاغ الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن الأعطال الخارجة عن الصيانة البسيطة عن طريق إدارة التجهيزات بالمديرية.

واختتم الاجتماع بفتح باب المناقشة والحوار من قبل السادة مديرى إدارات التعليم الفنى بالادارات التعليمية والسادة موجهى العموم والإجابة على كل استفساراتهم.

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