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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد المنظومة الصحية بمركز مجدى يعقوب والمستشفيات الجامعية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مركز مجدي يعقوب ومستشفيات الجامعة
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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الصباحية الميدانية، والتى شملت اليوم تفقد منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها داخل مركز الدكتور مجدى يعقوب لأبحاث وجراحات القلب، وأيضًا مستشفيات أسوان الجامعية.

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مديرى المرور والطرق أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للبدء فى أعمال رصف المدخل الرئيسى للمركز والمستشفى، مع إقامة باركنج لإستيعاب حركة المركبات والسيارات، فضلًا عن تنفيذ محور مرورى بشكل جمالى وحضارى في واجهة المستشفى لتحقيق السيولة للمواطنين المترددين على هذه الصروح الطبية لتلقى الخدمات العلاجية على الوجه الأكمل.

ووجه بضرورة رفع كفاءة طريق كسر الحجر بالكامل، وقد أكد اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتواكب مع ما تشهده الفترة الحالية من تحقيق نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

وأثناء جولته قام المحافظ بضبط عربة ميكروباص وتوك توك وتروسيكل مخالف حيث كلف بالتعامل الفورى معها للحد من أى تجاوزات وللحفاظ على سلامة المواطنين بالشكل المطلوب.

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