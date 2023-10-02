النصر السعودي يزاحم أبطال «روشن» في أرقام دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق النصر السعودى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين، نظيره الاستقلال الطاجستانى، وذلك على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

يعتلى فريق النصر صدارة ترتيب المجموعة بعدما عاد من إيران بفوز ثمين على بيرسبوليس بهدفين دون رد، ليحصد أول 3 نقاط في النسخة الحالية، بينما يملك الاستقلال نقطة واحدة من التعادل على أرضه مع الدحيل القطري.

كما يسعى النصر لتحقيق الفوز الثاني تواليا والخروج بالعلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات في دوري الأبطال.

ويتطلع النصر لتسجيل الفوز العاشر على التوالي بجميع المسابقات، والثالث آسيويًا بعد مواجهتي شباب الأهلي وبيرسبوليس، كما يطمح لتحقيق سادس فوز على ملعبه أول بارك آسيويا منذ أن أعلن استحواذه على الملعب في صيف 2021.

ويأمل النصر أن يكون ثالث فريق سعودي يفوز على الاستقلال بعد أهلي جدة والهلال، وجميعها كانت على الملاعب السعودية.

وواجه الفريق الطاجيكي الفرق السعوديه فى 5 مباريات في دوري أبطال آسيا، خسر 4 مباريات وفاز بلقاء وحيد.

ويسعى البرتغالي لويس كاسترو المدير الفنى للنصر للخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي في دور المجموعات.