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الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القابضة للشرب والصرف الصحي تستعرض سياسة زيادة الموارد المائية بمعرض إكسبوتك

معرض اكسبوتك
معرض اكسبوتك
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حضر المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومجموعة كبيرة من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، الجلسة الحوارية بعنوان "توطين صناعة وتقنيات تحلية المياه"، حيث تم إلقاء الضوء على أهمية تحلية المياه في استراتيجية إمدادات مياه الشرب في مصر، وإعتزام الحكومة المصرية تنفيذ خطة استراتيجية طموحة حتى عام ٢٠٥٠.

وقدم اللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عرضا تقديميا تضمن شرح تفصيلى لمحاور السياسة المائية للشركة القابضة لزيادة الموارد المائية من مصادر غير تقليدية واستخدام مصادر الطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة والحد من مسببات التغيرات المناخية.

كما تضمن العرض التقديمى التوسع فى تحلية مياه البحر وتوعية المواطن للحفاظ على مصادر المياه من التلوث والاستفادة من مياه الأمطار؛ كما تضمن العرض محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر ٢٠٢٠-٢٠٥٠ والتى تتضمن توفير الاحتياجات المائية لمواجهة الزيادة السكانية المستقبلية للمدن وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لعدم نقل مياه النيل للمدن الساحلية مثل مطروح والبحر الأحمر وسيناء وتوفير الاحتياجات البديلة للمياه السطحية لمحطات ترشيح المياه القائمة والتى تعتمد على الترع الحرجة شمال الدلتا بالإضافة لتوفير الاحتياجات المائية للمدن العمرانية الجديدة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى.

وفى ختام جلسة الاستماع أكد اللواء عاصم شكر على حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على فتح مجالات التعاون مع القطاع الخاص وبناء شراكات قوية مع الجهات المتخصصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى نظرا لأن السوق المصرى واعد وقابل لاستيعاب اى حجم من الاستثمارات فى هذا المجال مع التأكيد على التزام الشركة القابضة لاستخدام مصادر الطاقة الخضراء للحد من تأثيرات التغييرات المناخية والحفاظ على البيئة.

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المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف معرض اكسبوتك
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