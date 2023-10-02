الأهلي يسافر إلى تنزانيا 18 أكتوبر لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي

حدد مسؤولو النادي الأهلي، موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، لمواجهة سيمبا، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الافريقي لكرة القدم.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدوري الأفريقي بمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة التي ستجمعهما في تنزانيا يوم 20 أكتوبر الجاري بذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

وحدد الأهلي يوم 18 أكتوبر الجاري موعدًا لسفر البعثة إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض مباراة سيمبا في بداية المشوار على ان تعود بعثة الفريق بعد المباراة مباشرة استعدادا لمباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني، في بداية منافسات البطولة بدور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.

وجاءت قرعة الدوري الافريقي كالتالي:

الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

الترجي التونسي ضد تي بي مازيمبي الكونغولي.

الوداد المغربي ضد إنيمبا النيجيري.

صن داونز الجنوب إفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.