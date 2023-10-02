الإسكندرية تستقبل الباخرة السياحية Nautica القادمة من ميناء أزمير.. صور

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية Nautica القادمة من ميناء إزمير بدولة تركيا متجه إلى مدينة بور سعيد، بتوكيل ملاحي دومنيون.

قالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية، إن الباخرة السياحية Nautica وصلت إلى الإسكندرية فجر اليوم وعلى متنها فوج سياحي 636 سائح، متعددي الجنسيات يغلبهم الجنسيات الأمريكية الكندية والأسبانية والأسيوية".

تابعت العرجاوي أن الباخرة السياحية وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وسيغادر فوج الباخرة اليوم بعد اتمام جولته السياحية في عدد من المزارات بمدينتي الإسكندرية والعلمين.

واصلت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، أنه تم استقبال الفوج السياحي من قبل اخصائيوا السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.