عميد آداب طنطا يقود مسيرة إلى منطقة الاستاد للمشاركة في «حب مصر»

شهدت كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، خروج مسيرة من مقر الكلية إلى منطقة الاستاد قادها الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، وذلك للمشاركة في المؤتمر الحاشد الذي سيعقد مساء اليوم في «حب مصر» لإعلان دعم وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر أن تجرى في شهر ديسمبر المقبل.

وتشهد مدينة طنطا مساء اليوم مؤتمرًا حاشدًا يشارك فيه عدد كبير من الأحزاب والسياسيين ونواب البرلمان والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين والفنانين وجموع المواطنين بمنطقة الاستاد دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ عدد كبير من الشخصيات العامة والمواطنين في التوافد على مقر المؤتمر حاملين الأعلام وصورًا للرئيس السيسي، حرصًا منهم على المشاركة ودعم الرئيس لاستكمال مسيرة النجاح والعبور بمصر إلى بر الأمان، وذلك ردًا للجميل بعد أن قاد الرئيس السيسي مسيرة التنمية وتحققت في عهدة الكثير من الإنجازات في كافة المجالات.

وكانت شهدت مدينة طنطا، قد شهدت مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، انطلقت من أمام مجمع المحاكم بميدان المحطة وتوجهت إلى شارع طه الحكيم صوب الشهر العقاري بأول طنطا في شارع المدارس لتحرير توكيلات رسمية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وتوافد المواطنون على مكتب الشهر العقارى بشارع المدارس بحى أول طنطا لتحرير توكيلات للرئيس السيسى، وسط بهجه وفرحة وترديد هتافات بنحبك ياسيسى حاملين أعلام مصر على أنغام الأغانى الوطنية.

شارك في المسيرة عدد من الشخصيات العامة في طنطا، يتقدمهم الدكتور أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والنائب غباشى بدير عضو مجلس النواب، والنائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من المواطنين لتأييد القيادة السياسية، كما شهدت مراكز طنطا وكفرالزيات وبسيون مسيرات حاشدة مماثلة يتقدمهم النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب، النائب محمد فايد عضو مجلس النواب لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

IMG-20231002-WA0092