أبطال آسيا.. رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب "الأول بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبه بين فريق النصر السعودى، بقيادة الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو، والذى يحل ضيفًا على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكستانى، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى ابطال آسيا.

ومن المتوقع أن يشارك البرتغالى ويس كاسترو المدير الفنى لفريق النصر السعودى، الإيفواري سيكو فوفانا آسيويا، ليكون الظهور الأول للاعب خط الوسط بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع لنادى النصر السعودى كالتالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: محمد قاسم، لابورت، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري، بروزفيتش، فوفانا، عبدالرحمن غريب، تاليسكا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.