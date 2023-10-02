غدًا.. مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول

يفتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، غدًا الثلاثاء، أعمال جلساته العامة من الدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

وتشهد الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول.

كما تشهد الجلسة تلاوة قرار فض دور الانعقاد الثالث، وسيتم تحديد موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية.

كما يعقد مجلس النواب فى تمام الساعة الثانية ظهرًا غدًا جلساته البرلمانية الثانية فى دور الانعقاد الرابع لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، والإعلان عن النتيجة الرسمية لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.