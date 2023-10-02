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الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اتصالات مصر توضح سبب انقطاع خدماتها صباح اليوم الاثنين

اتصالات
اتصالات
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تعرض بعض عملاء شركة اتصالات من «&e» لانقطاع جزئي للخدمة في صباح اليوم الاثنين الثاني من أكتوبر.

 وكشفت الشركة في بيان صدر منذ قليل، عن أن هذا الانقطاع ناتج عن أعمال حفر خارجة عن نطاق سيطرة الشركة، وإنه بمجرد حدوث ذلك قامت فرق العمل بإجراء الإصلاح على وجه السرعة وتم استعادة الخدمة بنجاح.
أشارت الشركة، الي أنها تأسف ما تعرض له بعض العملاء من هذا العطل الجزئي وتؤكد أنه ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها. 
كما  اكدت شركة اتصالات من &e حرصها الدائم على إعلاء مبدأ الشفافية ووضع رضاء عملائها على رأس أولوياتها. كما تتوجه الشركة بالشكر الجزيل لكل العملاء على تفهمهم.

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اتصالات من e أعمال حفر مبدأ الشفافية
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