بايرن ميونيخ يسعى لكتابة رقم قياسي أمام كوبنهاجن بدوري الأبطال

يسعى نادى بايرن ميونيخ الألمانى، لكتابة رقم قياسى باسمه فى سجل بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبوينز ليج"، وذلك عندما يلتقى بنظيره كوبنهاجن الدنماركى ضمن منافسات دورى المجموعات بالبطولة الأعرق بالقارة العجوز.

حيث يتطلع بايرن ميونخ الألماني، إلى الانفراد برقم قياسي عبر مواصلة سجل اللاهزيمة في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

وفى حالة فوز بايرن ميونخ فى مواجهة الغد، سيحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمرة الـ18 على التوالي في المباريات خارج ملعبه في دور المجموعات ببطولة دورى الأبطال.

ولم يتعرض بايرن ميونخ لأى خسارة فى أي مباراة خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري الأبطال خلال أكثر من ستة أعوام.

وكانت أخر هزيمة تعرض لها البايرن، كانت أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد ، في سبتمبر 2017، والتي أسفرت عن نهاية مشوار كارلو أنشيلوتي في تدريب بايرن.

وحاليا يتشارك كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة فى رقم 17 مباراة متتالية بدون هزيمة خارج ملعبه في مجموعات دوري الأبطال بين عامي 2006 و2012 ، ويمكن للبافاري الانفراد بالرقم القياسي عبر مباراة الغد.