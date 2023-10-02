محافظ جنوب سيناء يكرم أحد طلاب الدمج لتفوقه في الثانوية

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الطالب طه عبد الرحمن عبد العزيز أحمد؛ لتفوقه وحصوله على المركز الثاني في الثانوية بين طلاب الدمج على مستوى المحافظة.

جاء ذلك اليوم الإثنين، في مستهل زيارات المحافظ للمدارس ولقائه طلاب مدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة والصم وضعاف السمع بطور سيناء، وفي إطار حرصه على بدء العام الدراسي كل عام وإدخال الفرحة والبهجة على طلاب المدرسة التربية الخاصة.

استمع المحافظ لفقرات الحفل الفنية التي بدأت بفقرة غنائية بعنوان تحيا مصر ياريس " ثم فقرة غنائية بعنوان " عاش اللي قال " ثم أغنية " ماشي في نور الله " لكورال مدرسة الشهيد أحمد منسي إشراف الأستاذ أسامة زين ثم عزف منفرد على ألة الأكسيلفون" للطالب أشرف سيد ثم فقرة لغة الإشارة وأغنية بعنوان " ناويين " لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بطور سيناء إعداد وإشراف سهام حمدي ومحمد بهي ثم فقرة اسكتش غنائي كوميدي بعنوان " لو كانوا سألونا" لطلاب مدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة ثم اسكتش غنائي بعنوان " الراجل ده هيجنني " إعداد وإشراف ريم السعيد.

وأشاد المحافظ بموهبة الطلاب معربا عن سعادته بلقائه أبنائه وبناته الطلاب كل عام، كما أشاد بالمعلمين والمعلمات المشرفين عليهم، موجها بتقدم الدعم لهم ورعايته لهم بأي دعم يلزمهم، كما وجه بالإكثار من الأنشطة التي تساعد على تقدمهم ومراعاة لإمكاناتهم ثم أهدى المحافظ لهم شنطا مدرسية وزي مدرسي وبدلة للطالب أشرف، كما وجه تعليماته لمدير هيئة الأبنية بتنفيذ قاعة أنشطة تساعد في تطور شخصيتهم.

من جانبه أكد وكيل الوزارة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب يحرص على إدخال البهجة على قلوب أبنائه وبناته الطلاب ذوي الهمم، مضيفا أن زيارته لمدرسة التربية الخاصة كل عام مع بدء العام الدراسي سنة الطيبة يستهل بها بداية العام الدراسي مؤكدا أن طلاب المدرسة وأولياء الأمور يسعدون بتلك الزيارة سعادة كبيرة وينتظرونها لدعمه الدائم لهم لافتا أنه بالرغم من مهام السيد المحافظ الكبيرة والكثيرة إلا أنه يحرص أن يخصهم بوقته للاستماع لهم والتعرف على مشاكلهم ويقدم الحل الفوري وتابع أن هناك ارتباطا وجدانيا ونفسيا كبيرا لمعالي المحافظ عند هؤلاء الطلاب يدخر لسيادته في ميزان حسناته.

بحضور الدكتورة المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ ، واللواء مهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء أمور الطلاب .

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