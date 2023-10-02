وزيرة التضامن: الدولة تسير بخطى سريعة في ملف الحماية الاجتماعية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تسير بخطى سريعة في ملف الحماية الاجتماعية، مضيفة أن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر ويستهدف خفض نسب الفقر القومي بتكلفة بلغت 57 مليار جنيه في صيغة مساعدات ومزايا.

وأوضحت أخلال كلمتها في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكافل وكرامة بدأ في 2014 وكان عدد المستفيدين نحو 6.5 مليون فرد بدعم نقدي بلغ 3.7 مليار جنيه، ووصل عدد المستفيدين لنحو 30 مليون فرد بحجم إنفاق بلغ نحو 31 مليار جنيه بحلول 2023 وبعد الزيادات الأخيرة سيصل إلى 36 مليار جنيه بزيادة 900%.

وأشارت إلى أن برنامج تكافل وكرامة ليس عبئًا على الدولة لأنه لولا وجوده ستزداد نسب الفقر القومي بمعدل 3 درجات

واوضحت أن وزارة التضامن تنسق مع وزارتي الزراعة والبيئة من أجل توفير جانب من التمويل للصيادين في الأوقات الصعبة، وتقديم الدعم لهم.

ولفتت إلى أن الوزارة تتوسع في تنظيم "معارض ديارنا"، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن المعرض أصبح يسوق لمنتجات 30 حرفة ويتم تنميتها.