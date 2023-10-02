انتخاب ثلاثة أعضاء جدد في لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، وبناء على دعوة من قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة حقوق الإنسان) انعقاد اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي خصص حصرا لانتخاب "ثلاث" أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) إثر انتهاء ولاية ثلاثة أعضاء في اللجنة.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية "أن الاجتماع جري برئاسة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، المندوب الدائم لسلطنة عمان بتزكية كافة الحضور، وبمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف (18 دولة عضو) وبإشراف إدارة الشؤون القانونية.

ووفق البيان فقد أسفر الاجتماع عن انتخاب كل من المستشار مجدي فارس حردان (دولة فلسطين) والبروفيسور يعيش تمام الشوقي (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) والعميد محمد علي الشحي (دولة الإمارات العربية المتحدة) وتبدأ ولايتهم كأعضاء في لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) وبصفتهم الشخصية ابتداء من تاريخ 2 أكتوبر 2023 وتنتهي في 2 أكتوبر 2027.