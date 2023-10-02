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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت المقبل.. "الفنون التشكيلية" ينظم ورشة "كيف تنجح فى 3 خطوات"

قطاع الفنون التشكيلية
قطاع الفنون التشكيلية
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أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، عن إقامة ورشة بوصلة حياتي (كيف تنجح في 3 خطوات) موجهة للفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وذلك يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 الساعة الـ 10 صباحًا بمتحف الأمير وحيد سليم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وكان قد أطلق قطاع الفنون التشكيلية عدة لقاءات ميدانية بشباب الفنانين فى جميع المحافظات، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم انفسهم بشكل احترافى ووضعهم على الطريق الصحيح.

وبدأ القطاع لقائاته بشباب الفنانين بمحافظة الإسكندرية، وذلك يوم السبت الماضى 30 سبتمبر، بمتحف الفنون الجميلة، و لقاء مفتوح مع الفنانين والإجابه على استفساراتهم.

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قطاع الفنون التشكيلية وزيرة الثقافة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية كيف تنجح فى 3 خطوات
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