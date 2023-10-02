السيسي: لا نقبل التهاون والتغيير يكون بمزيد من العمل وليس الهدم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏في عام 2015 هناك أحد الأشخاص طلب مني أن يقوم بعمل خيري وقام بعمل تصميماته في أمريكا ولكنه طلب أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف"السيسي" خلال كلمة بإحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الاثنين: " قلت له إن هذه الفكرة غير قابلة للنجاح، وأقول للمصريين أيضا في الفلوس أنا عندي مشكلة كبيرة سواء كان في ضعفها أو في قوتها، وقلت له أن هذا الأمر غير قابل للنجاح لأنه كان يتحدث وقتها عن عمل خيري مستشفى سوف تتكلف 20 مليار جنيه".

وتابع، أنه لا نقبل التهاون ولكن أي تغيير يتم مزيد من العمل، تغيير ما لا نرضى عنه يتم بالكفاح والعمل الكفاح والصبر، ويمكن الحرمان كمان وليس بالهدم".