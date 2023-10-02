محافظ أسوان يستقبل رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وذلك بحضور أمجد شوشة مدير عام العلاقات العامة ، ومحمود عبد السلام مدير عام العلاقات الحكومية بالشركة .

جاء ذلك بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبى والعيد الـ 50 لذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وقد تناول اللقاء والذى بدأ بتقديم التهنئة بهذه الذكرى العزيزة ما تم تنفيذه من إنجازات لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ضمن سلسلة الجهود التى يتم تنفيذها بهذه القرى فى كافة قطاعات العمل العام ، وأيضاً التأكيد على التنسيق الجارى بين وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا ، ومحافظة أسوان لإستكمال توصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق السكنية والأنشطة التجارية فى ظل سياسة الدولة والحكومة التى تنتهجها لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل ، بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين لما تمثله من جودة عالية وآمنة .

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الشركة تعبيراً على التعاون البناء والمثمر بين الجانبين .

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