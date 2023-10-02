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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالقيام بجولة تفقدية لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز كوم أمبو ، وذلك بمرافقة رئيس وحدة حياة كريمة ، ومدير المشروعات بالمحافظة ، بالإضافة إلى مسئولى دار الهندسه والشركة الوطنية وجهاز التعمير والحماية المدنيه ، علاوة على رئيس ونائب مركز ومدينة كوم أمبو.

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

وخلال الجولة أكد اللواء ياسر عبد الشافى على أن مشروعات الإدارة المحلية بالمحافظة تبلغ 19مشروعاً بتكلفة إجمالية 152 مليون جنية وتضم 7 أسواق و6 مواقف سيارات ، بالإضافة إلى 6 وحدات إطفاء موزعين على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ، مشيراً إلى الجولة الميدانية شملت تفقد إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بسلوا بحرى بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى تفقد موقف سيارات قرية الكفور غرب بنسبة 90% ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الشركة المنفذه للإنتهاء من التشطيبات الخاصة بالكافيتريا والمسجد والمحلات مع إستكمال أعمال المظلات وذلك خلال أسبوعين .

كما أوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة شملت أيضاً تفقد موقف سيارات الكفور شرق بنسبة 60 % حيث تم التوجيه بزيادة أعداد العمالة والمعدات المستخدمة لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال بالموقف خلال الشهر الجارى .

مشدداً على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود ، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول  ، بجانب الإهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة .

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