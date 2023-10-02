نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بنصر النوبة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالقيام بجولة تفقدية لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز كوم أمبو ، وذلك بمرافقة رئيس وحدة حياة كريمة ، ومدير المشروعات بالمحافظة ، بالإضافة إلى مسئولى دار الهندسه والشركة الوطنية وجهاز التعمير والحماية المدنيه ، علاوة على رئيس ونائب مركز ومدينة كوم أمبو.

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

وخلال الجولة أكد اللواء ياسر عبد الشافى على أن مشروعات الإدارة المحلية بالمحافظة تبلغ 19مشروعاً بتكلفة إجمالية 152 مليون جنية وتضم 7 أسواق و6 مواقف سيارات ، بالإضافة إلى 6 وحدات إطفاء موزعين على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ، مشيراً إلى الجولة الميدانية شملت تفقد إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بسلوا بحرى بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى تفقد موقف سيارات قرية الكفور غرب بنسبة 90% ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الشركة المنفذه للإنتهاء من التشطيبات الخاصة بالكافيتريا والمسجد والمحلات مع إستكمال أعمال المظلات وذلك خلال أسبوعين .

كما أوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة شملت أيضاً تفقد موقف سيارات الكفور شرق بنسبة 60 % حيث تم التوجيه بزيادة أعداد العمالة والمعدات المستخدمة لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال بالموقف خلال الشهر الجارى .

مشدداً على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود ، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول ، بجانب الإهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة .

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