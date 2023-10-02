ورش حكى فى احتفالات "القومى لثقافة الطفل" باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر، يُنظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب خلال شهر أكتوبر.

وتتضمن افتتاح معرض رسوم أطفال عن انتصار أكتوبر، صالون أكتوبر «حكايات الانتصار»، وعرض أوبريت "حكايات الانتصار" تأليف سامي شاكر، ألحان وائل عوض، جرافيك جلال الدين جمال، وصالون في محبة الوطن "أكتوبر وإرادة الانتصار"، وعروض حركة ودراما وطنية، وورش فنية، حكي، تلوين بوستر جيش بلادي، عروض فنية.

كما يتضمن الافتتاح، صالون أكتوبر "أبطال أكتوبر"، وعرض قصة رقمية "خير أجناد الأرض" تأليف رحاب امبابي، ورسوم أحمد جعيصة، إضافة إلى عروض المسرح، كما يُنظم المركز على مسرح الجمهورية، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، حفلًا لكورال سلام، التابع للمركز بقيادة المايسترو وائل عوض، حيث يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية، إضافة إلى تكريم عدد من المحاربين القدماء.

ويصدر المركز عددًا من الإصدارات الخاصة عن حرب أكتوبر، منها "حصون بارليف" تأليف الدكتور محمد حلمي حامد، ورسوم الدكتور ناصر حامد، كما يعرض المركز عددًا من الحلقات والأفلام عن الشهداء على منصاته الرقمية.