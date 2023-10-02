«أبوظبي التجاري مصر» يفتتح أول فروعه الإلكترونية بأحدث النظم التكنولوجية

أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر، افتتاح أول فرع الكتروني والذي يطرح من خلاله البنك نموذجاً مبتكراً لفروعه من حيث التصميم والمواصفات بأحدث النظم التكنولوجية.

ويحقق افتتاح هذا الفرع الجديد هدفين استراتيجيين في خطة البنك أولاً التوسع الجغرافي لتصل شبكة فروع البنك إلى 50 فرع موزعة على محافظات الجمهورية، وثانياً التوسع في الخدمات الالكترونية المتقدمة لتعزيز تجربة العميل المصرفية في نقلة نوعية بخدمات تكنولوجيه وقنوات بديلة تواكب المعايير المطبقة عالمياً لجذب شرائح جديدة من العملاء.

قام بافتتاح الفرع ايهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، وعادل هاشم رئيس التجزئة المصرفية، وحنان عوف رئيس قطاع الفروع، ومراد قاسم رئيس قطاع الخدمات البنكية الرقمية و القنوات البديلة وعدد من قيادات البنك .

وصرح ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر بهذا الصدد :"نلتزم بأن نكون البنك الأفضل لعملائنا ولذلك نولي الأولوية بتحقيق أفضل تجربة لهم. لهذا وضع البنك خطة عمل طموحة للتحول الرقمي تماشياً مع استراتيجية مجموعة أبوظبي التجاري التي تعتبر رقمنة الخدمات هي محور فيصلي لتحقيق النمو والتميز، وبالفعل استطاع البنك منذ انطلاقه خلال الثلاث سنوات الماضية إطلاق مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية لعملائه من الشركات والأفراد. وهو ما حقق طفرة نوعية في خدمات البنك وجعله جديراً بالجوائز الدولية والإقليمية التي حصلنا عليها مؤخراً. واليوم يأتي افتتاح هذا الفرع كخطوة جديدة لتعزيز تجربة العملاء ودعم احتياجاتهم وطموحاتهم من خلال تقديم كل ما هو مبتكر . ويعمل البنك حالياً على نشر بصورة تدريجية هذا النموذج في فروع البنك المختلفة لنواصل دعم التحول إلى الخدمات الالكترونية والاعتماد على القنوات البديلة وتعزيز الشمول المالي."

وحرص البنك على اختيار موقع متميز للفرع الإلكتروني في قلب منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في مركز"5A" التجاري لتحقيق الانتشار للنموذج الجديد الذي يقدم تجربة غير تقليدية. ويتميز الفرع بتصميم عصري لتحقيق الراحة والسرعة والسهولة للعملاء بالاضافة إلى أنه مؤهل لاستقبال ذوي الهمم.

ويقدم الفرع لدعم المعاملات الالكترونية ماكينة الصراف التفاعلية ITM التي تسمح للعملاء بعمليات الايداع والسحب بحدود نقدية مماثلة لحدود شباك الصرف وكذلك طباعة كشف الحساب البنكي المختوم وصرف شيكات البنك وايداع الشيكات للمقاصة والتقديم على الخدمات البنكية المختلفة. كما يقدم الفرع أحدث التقنيات للتعرف على خدمات البنك من خلال الشاشات التفاعلية والأفلام التعليمية. كما يستطيع العميل المقارنة بين الخدمات والمنتجات المختلفة لاختيار الأنسب له والتقديم عليه بشكل سريع وسهل بمساعدة فريق العمل المتواجد بالفرع الذي يقوم بإرشاده لكيفية تحميل تطبيق البنك وفتح الحساب أو استخدام الخدمات الإلكترونية عن بعد .

ويعمل الفرع من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى السابعة مساءً لخدمة أكبر عدد من العملاء، وخلال عطلة نهاية الاسبوع من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابعة مساءً.