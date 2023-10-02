لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بجميع أقسام كلية الألسن بالأقصر.. صور

نظمت جميع أقسام كلية الألسن بجامعة الأقصر، اليوم الاثنين، لقاءات تعريفية لطلابها المستجدين، حيث مثل في كل لقاء منها رئيس أو مشرف القسم والمرشد الأكاديمي، ومسؤول التدريب الميداني ومحو الأمية، وممثل لأعضاء هيئة التدريس، وممثل عن الطلاب القدامى، تحت رعاية الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر.

وقدم رئيس جامعة الأقصر، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد خلال العام الدراسي الجديد، معرباً عن ترحيب الجامعة بأبنائها الجدد؛ داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومضاعفة العمل، والجهد في حياتهم الجامعية؛ من أجل تحقيق طموحاتهم، وأحلامهم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن: تم نشر آلية عقد اللقاء التعريفي حتى تتحقق الاستفادة منها بحيث يتعرف الطالب على حقوقه وواجباته ونظام الدراسة وآليات الاستفادة من المرشد الأكاديمي والخدمات و الوحدات والفعاليات المرتبطة بالطلاب مثل ملتقيات التوظيف ووحدة متابعة الخريجين والدعم المهني وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الكلية للطلاب المتعثرين و ذوي الهمم و الحوافز المقدمة للطلاب المتفوقين.

وأضاف الجبالي، أن اللقاء شهد أيضاً تعريف الطلاب مواصفات جودة الطالب في كلية الألسن، وحقوقه وواجباته وآليات المحاسبة وآليات تلقي شكاوى الطلاب، كما تم في اللقاءات التعريف برسالة البرنامج واتساقه مع رسالة الكلية والجامعة وأهدافه وأهمية إطلاع الطالب على توصيف المقررات الدراسية والتعلم الذاتي ودوره في تنمية مهارات الطلاب.

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