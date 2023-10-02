حريق بمبني استراحة التربية والتعليم بالبحر الأحمر دون إصابات

تلقى غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، بلاغ يفيد بنشوب حريق محدود بالاستراحة التابعة لمديرية التربية والتعليم.

على الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المبنى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وقوع الحريق.

من جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الاستراحة مخصصة سكن للمعلمين المغتربين.

وأضاف منير، أنه لا توجد أي إصابات حيث أن جميع المعلمين في مدارسهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.