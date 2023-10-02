ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق بمبني استراحة التربية والتعليم بالبحر الأحمر دون إصابات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تلقى غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، بلاغ يفيد بنشوب حريق محدود بالاستراحة التابعة لمديرية التربية والتعليم.

على الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المبنى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وقوع الحريق.

من جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الاستراحة مخصصة سكن للمعلمين المغتربين.

وأضاف منير، أنه لا توجد أي إصابات حيث أن جميع المعلمين في مدارسهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

ads
الدفع بسيارات السيطرة على الحريق عمليات النجدة قوات الحماية المدنية
ads