"دفاع النواب" تثمن رفض "الوطنية للانتخابات" التشكيك بأعمالها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري

أشاد النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برفض الهيئة الوطنية للانتخابات لما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأعلن "طنطاوى" فى بيان له اليوم الإثنين، اتفاقه وتأييده الكاملين لتأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها لن تقبل بأن يتم تناول أعمالها في بيانات بصورة مسيئة أو توجيه أى عبارات لها تنطوي على التشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما يستهدف زعزعة الثقة الشعبية، في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها، والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.

وأعرب، عن ثقته التامة فى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم برسالتها السامية والوطنية فى إجراء الانتخابات الرئاسية بصورة ديمقراطية وبكل مهنية واحترافية، مؤكدًا أن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون وبلا حدود فى أداء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال: إن قوى الشر والظلام والإرهاب هم وحدهم الذين يقومون بنشر السموم والأكاذيب والشائعات ضد كل المؤسسات الوطنية، مشيداً بوعى المصريين ورفضهم لكل ما تبثه الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.