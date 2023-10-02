اتحاد الكرة يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مواليد 2005 و2008

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر مواليد 2005 و 2008 بشكل رسمى، وتم إسناد مهمة المدير الفنى لمنتخب 2005 لوائل رياض والمدير الفني لمنتخب 2008 لأحمد الكأس.



ووفقا لقرار اتحاد الكرة جاء تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2005 على النحو التالي:-

وائل رياض : مديرا فنيا

علاء عبده : مدربا عاما

أيمن طاهر : مدربا لحراس مرمى

عادل محفوظ : مديرا إداريا.



كما قرر المجلس تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 كالتالي :

أحمد الكأس : مديرا فنيا

عادل مصطفى : مدربا عاما

أحمد فوزي : مدربا لحراس مرمى