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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفل بالذكرى الـ 50 لانتصار أكتوبر

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية
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تحتفل مكتبة الاسكندرية برئاسة دكتور احمد زايد، بالذكرى الخمسين لانتصار المصريين في حرب السادس من أكتوبر عام 1973م.

وتدعو مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة، بقطاع المكتبات إلى حضورعرض فيلمي "يوم الكرامة" وذلك يوم الثلاثاء، 3 أكتوبر 2023، الساعة الواحدة ظهرًا ، و "أيام السادات" ، يوم الأربعاء، 4 أكتوبر2023، الساعة الواحدة ظهرًا.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تحتفي بتراث شيخ الخطاطين الأستاذ محمود إبراهيم سلامة، من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي، وذلك يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023 بقاعة المجد.

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مكتبة الإسكندرية ذكرى انتصار أكتوبر الدكتور أحمد زايد الذكرى الـ50 لانتصار اكتوب
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