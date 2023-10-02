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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا مرقس بالمقر البابوي

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة، والنائب البابوي لدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وبرفقته الآباء الكهنة مساعديه في الخدمة بالدير، بالمقر البابوي بالعباسية. 

قدم نيافته تقريرًا شاملًا لقداسة البابا عن وضع العمل الخدمي بالدير، وفترة احتفالات عيد القديس الأنبا برسوم العريان، وذلك في ظل تبعية الدير للبطريركية حاليًا.

كما تمت مناقشة الرؤية المستقبلية الخاصة بالدير، الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة على المستويات الرعوية والمالية ونظام التكريس الموجود به.

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الأنبا برسوم البابا تواضروس النائب البابوي المقر البابوي إيبارشية شبرا الخيمة
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