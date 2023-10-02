السيسي لـ وزير الصحة: "إحنا مش عاوزين حد يتألم"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ، باستعراض أهمية المبادرات الصحية باستفاضة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر عن النساء لسهولة العلاج.

وقال الرئيس السيسي: نتمنى رؤية برامج إعلامية تسلط الضوء على العادات الصحية والبدنية والرياضية، متابعا: "إللى بيتأذى ويمرض بيتألم واحنا مش عاوزين حد يتألم".

وأضاف الرئيس السيسي أن أزمة كورونا بتأثيراتها أحدثت تغييرًا في الفكر العالمي لموضوع تصنيع مشتقات البلازما ما أتاح الفرصة لاستكمال المشروع.

وأعلن الرئيس السيسي أنه خلال عام ٢٠٢٦ سيتم افتتاح مشروع إنتاج البلازما، وكلف وزير الصحة بتحويل هذا المشروع الكبير إلى مشروع قومي، والتوسع في مراكز البلازما التي تم إنشاء 8 مراكز منها، وسوف ترتفع إلى 20 مركزا.