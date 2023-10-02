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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الكنيسة السريانية يفتتح دير القديس مار أنطونيوس الكبير في برية صدد

بطريرك الكنيسة السريانية
بطريرك الكنيسة السريانية
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افتتح مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية، اليوم، دير القديس مار أنطونيوس الكبير في برية صدد، وقدم المطران مار تيموثاوس متى الخوري دروعا تكريمة لكل من خدم وساهم في إكمال الدير، حيث قدم مفتاح الدير لمار بطرس قسيس مطران حلب وتوابعها. 

كما قدم دروعا تكريمة لكل من أعضاء لجنة الإشراف على الدير وهم المرحوم جرجس سركيس (استلمته زوجته الفاضلة ام ايليا) وعيسى شالوحة، كما قدم درعا إلى مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط في دمشق والذي ساهم في دعم هذا المشروع، ودرعا لموسى فرهود الذي نفّذ أعمال الترميم والإكساء. 

ورفع المطران مار تيموثاوس الصلاة لروح باني الدير المطران مار سلوانس بطرس النعمة. 

 

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