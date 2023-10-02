الريف المصري الجديد: تقديم خدمات التحاليل المتخصصة للتربة والمياه بأراضى الـ1.5 مليون فدان بالمغرة

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بدء تقديم خدمة إجراء التحاليل الزراعية والفنية المتخصصة للتربة وللمياه، وكذلك للعينات النباتية والأسمدة العضوية داخل منطقة المغرة، وبأسعار مناسبة، من خلال معامل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المتواجدة داخل المزرعة البحثية التابعة للأكاديمية بأراضى الريف المصرى الجديد فى المغرة.

وأوضح اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى بيان صدر عن الشركة اليوم، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التنسيق والتعاون القائم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لخدمة منتفعى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وبهدف توفير الوقت والمجهود على المنتفعين المتواجدين بأراضى المشروع فى المغرة.

وأضاف عبد الوهاب، أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا يتسق مع رؤية "الريف المصرى الجديد" فى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، بما يخدم أنشطة المنتفعين بأراضى المشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان، لمضاعفة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع المستهدفات العامة، ومع خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، نحو إنتاج وتوفير محاصيل زراعية ومنتجات غذائية مصرية بمواصفات دولية، تستند على الخبرات الفنية والتكنولوجية وعلى التجارب البحثية والتطبيقية والإبتكارات.

وأشار رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، إلى حرص الشركة كذلك على تقديم كل الدعم اللازم لتقديم الخدمات وتبنى الابتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والرى والصرف الزراعى، وتصنيع مستلزمات استصلاح واستزراع الأراضى، ودعم كل ما يتعلق بعمليات وتقنيات تصنيع المنتجات الزراعية.

فى السياق ذاته، أوضح اللواء عمرو عبد الوهاب حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على نشر الوعى بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن، مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والرى والصرف الزراعى واستخدام الزراعة الذكية فى أراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان وتقديم الدعم الفنى لصغار المزارعين والشباب فى مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية.

كما شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على اهتمام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالتعاون مع العديد من الجهات والكيانات الأكاديمية والبحثية بهدف العمل على نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة، وتوفير نشرات دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة، وإقامة عيادات زراعية الكترونية تخدم جميع المنتفعين بأراضى «الريف المصرى الجديد»، وتقدم لهم كل خدمات الإرشاد الزراعى وتشخيص آفات النباتات وطرق معالجتها، وسبل زيادة إنتاجية الأرض ورفع جودة المحاصيل.