العجواني: وفد "تومياد" يجذب استثمارات تركية جديدة لمصر في عدة قطاعات

أجري وفد من جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، برئاسة المهندس حمادة العجواني نائب رئيس الجمعية، وأحمد طوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمارات الخارجية بالجمعية، زيارة الي تركيا لجذب مزيد من المستثمرين الأتراك للسوق المصرية.

وقال المهندس حماده العجواني، في تصريحات صحفية اليوم، إن المستثمرين الأتراك مستعدون للاستثمار في مصر وفتح مصانع جديدة في مختلف القطاعات وخاصة قطاعات الملابس الجاهزة وصناعة ماكينات الخياطة ومصنع لانتاج قطاعات الألمونيوم.

وأكد العجواني، أن هناك العديد من الشركات التركية التي ترغب في الاستثمار في مصر، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في خلق مناخ استثماري جاذب.

وأوضح العجواني أن الشركات التركية تستهدف قطاعات ( الملابس الجاهزة وقطاعات الألمونيوم) ، وذلك نظرًا لوجود طلب كبير على هذه المنتجات في السوق المصرية.

من جانبه أشار أحمد طوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الاتراك، إلى أن جمعية "تومياد" تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمرين الأتراك في مصر، من خلال تقديم الدعم الفني والمعلوماتي لهم.

وأكد طوي، أن مصر تعد من أهم الأسواق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكي كبير، مشيرا إلى أن توافر الطاقة ووجود العمالة المناسبة هي التي تجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.