3000 جنيه إيرادات يوميا.. إحالة متهم استغل الأطفال في أعمال التسول ببولاق الدكرور للمحاكمة

انتهت النيابة العامة بالجيزة من التحقيق مع المتهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، بنطاق دائرة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وبعد أن أمرت النيابة بحبسه وقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه، أحالته النيابة للمحاكمة الجنائية لنظر الإتهامات الموجهه له

أعمال التسول

وكان المتهم قد أقر.. بإستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول، وإجبارهم على استجداء المواطنين المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وأنه تعرف على الأطفال في الشارع، وفرض عليهم سيطرته، مقابل حمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الايذاء، وتوفير مكان للإقامة والطعام.

3 آلاف جنيه يوميًا

وذكر المتهم أن حصيلة الايراد اليومى لهم من التسول تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه وتزيد في المناسبات الدينية والمواسم .

بداية الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.