إلهام شاهين: قررت التمرد على الأدوار التقليدية

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة إلهام شاهين ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث أعربت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها من الفيلم القصير الذى عرض لها فى بداية ندوة تكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ39، وقالت: الفيلم لم يعبر عن تاريخى الفنى حتى أنه استعان بفيلمين فقط من بدايتى ولم أحصل فيهما على جوائز.

وأضافت : قدمت عديد من الأعمال الفنية الجريئة مثل منها البنت التى فقدت غشاء بكارتها فى فيلم "يا دنيا يا غرامى" وحتى قدمت زنا المحارم فى فيلم "حظر تجول"، كنت اتعاون مع نجوم كبار منذ بدايتى حتى جاء لحظة فارقة فى حياتى وهو تقديم أول بطولة لى من خلال فيلم "الهلفوت" وحصلت فيه على عديد من الجوائز وكنت حريصة على أن لا أكون محصورة فى أدوار معينة وقررت أن اتمرد دائما على هذه الأدوار التقليدية.