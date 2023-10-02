الإسكندرية تستقبل الباخرة السياحية Celebrity Apex.. صور

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية Celebrity Apex المقبلة من مدينة حيفا متجه إلى دولة تركيا، بتوكيل ملاحي وسياحي رابسودى.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية إن الباخرة السياحية Celebrity Apex وصلت إلى الإسكندرية فجر اليوم وعلى متنها فوج سياحي 2650 سائح متعددي الجنسيات، 1400 بحري من طاقم السفينه.

وتابعت العرجاوي أن الباخرة السياحية وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وسيغادر فوج الباخرة غدا بعد إتمام جولته السياحية في مدينتي الإسكندرية والعلمين.

واصلت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، أنه تم استقبال الفوج السياحي من قبل اخصائيوا السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية و محافظات مصر المختلفة للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.