محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتعقيم بالمدارس

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، انتظام سير العملية التعليمية خلال جولة بعدد من مدارس مدينة المنيا ، للتأكد من الانضباط والالتزام والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال أبنائنا الطلاب للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

رافقه حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس محيي عبد الرحمن مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة المنيا، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، واللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا.

أكد المحافظ حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخلق جيل قادر على تحقيق جوانب التنمية الشاملة والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن.

تفقد المحافظ خلال جولته بالمدارس عدداً من أقسام المدارس والفصول والمكتبات، مقدما التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، وحرص المعلمون والطلاب على إهداء المحافظ لوحة تذكارية من عمل الطلاب تقديراً لجهوده المبذولة فى خدمة الوطن عامة والمنيا بشكل خاص.

أكد المحافظ حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، و تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وأفنية المدارس، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التى من شأنها المحافظة على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية، إلى جانب الاهتمام بالجانب المعرفي وتقنية المعلومات وتنمية الجانب الوجداني وحب المدرسة من خلال الأنشطة التربوية وغرس الولاء والانتماء وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار.

من جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب لمحافظة المنيا والتي تستقبلهم المدارس بجميع المراكز وبمختلف المراحل التعليمية والتعليم الفني، يبلغ مليون و500 ألف طالب وطالبة بجميع مراكز المحافظة بعدد 3251 مدرسة . ودخول 23 مدرسة جديدة للخدمة للعام الدراسى الحالى

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