وزير الصحة: هناك دعم لا محدود من قبل القيادة السياسية للقطاع

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن الهدف الرئيسي في مبادرات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة هو التركيز على الأمراض وليس تحسين المؤشرات الصحية للمواطن.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك دعمًا لا محدود من قبل القيادة السياسية للقطاع الصحي وهو ما انعكس على النتائج، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديدة هي مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير الصحة والسكان أن مبادرات الصحة العامة بلغت 14 مبادرة استفاد منها 92 مليون مواطن بنحو 141 مليون خدمة بتكلفة 32.2 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تمت دعوتنا في الأمم المتحدة لكي نسرد قصة مصر في المبادرات الرئاسية وبشكل خاص في فيروس سي، مضيفًا أن الفكرة عوضت ضغف الإمكانيات، وما حدث في القطاع هي قصة نجاح للقيادة السياسية.

وأوضح وزير الصحة، أن فوربس الأمريكية وضعت مقارنة بين مصر وأمريكا في مواجهة فيروس سي، وأشادت بما قدمته مصر في هذا الإطار، وقالت إنها نجحت فيما لم تنجح فيه أكبر دولة في العالم.

وأكد أنه تم عمل مسح لـ63 مليون مواطن للكشف على فيروس سي، ومازالت التوجيهات قائمة بالاستمرار في عمل المسح باستمرار.