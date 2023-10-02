افتتاح كنيسة جديدة بجنوبي إنجلترا

افتتح الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، كنيسة جديدة، وهي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلي في مدينة بروملي بجنوبي إنجلترا، وذلك عقب إتمام إجراءات شرائها، واستلام مفتاح المبنى، في اليوم السابق للافتتاح.

وصلى الأنبا أنتوني القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها عقب الافتتاح، وشاركه كاهنا الكنيسة القمص أنطونيوس نجيب والراهب القس أبادير المقاري، ومن كهنة جنوبي إنجلترا الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني وكيل الإيبارشية والراهب القمص أنطونيوس النقلوني، والراهب القمص داود آڤا مينا، والقمص يعقوب وديع، والقس مارك نصيف، والراهب القس يسطس سانت أثناسيوس مسؤول الشباب بالإيبارشية الشمامسة والخدام وشعب الكنيسة.

وتعد الكنيسة الجديدة امتدادًا لكنيسة القديس مار يوحنا الحبيب التي تأسست منذ أكثر من ١٣ سنة، غير أنه مع تزايد أعداد أبناء الكنيسة في المنطقة ظهر الاحتياج لكنيسة أخرى لتلبية احتياجات الخدمة.

وعقب انتهاء القداس أمضى المصلون وقتًا في حديقة المكان؛ مع الأنبا أنتوني والآباء الكهنة.

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