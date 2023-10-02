تعرف على ترتيب الدورى السعودى قبل العودة

يعود الدورى السعودى للمحترفين "روشن"، للانطلاق من جديد يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، والتى تشهد تحدى جديد فى ترتيب الدورى.

ويعتلى فريق الهلال قمة ترتيب الدورى بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد والتعاون، بينما يتذيل فى القاع ثلاث فرق أبها والرائد والحزم.

ويحتل فريق النصر بقيادة الدون البرتغالى كريستيانو رونالد، صدارة أقوى خط هجوم فى دورى "روشن" برصيد 24 هدف، كما يحتل فريق الاتحاد مرتبة الأقوى دفاعياً بـ5 أهداف فقط زارت شباكه.

وجاء ترتيب الدورى السعودى كالتالى:

1- الهلال - 20 نقطة.

2- الاتحاد - 19 نقطة.

3- التعاون - 19 نقطة.

4- النصر - 18 نقطة.

5- الاتفاق - 17 نقطة.

6- الأهلي - 16 نقطة.

7- الفتح - 14 نقطة.

8- الوحدة - 12 نقطة.

9- الفيحاء - 10 نقطة.

10- الخليج - 8 نقطة.

11- الشباب - 8 نقطة.

12- ضمك - 7 نقطة.

13- الأخدود - 7 نقطة.

14- الطائي - 7 نقطة.

15- الرياض - 7 نقطة.

16- أبها - 6 نقطة.

17- الرائد - 4 نقطة.

18- الحزم - 3 نقاط.