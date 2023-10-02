برلماني: السيسي حريص على بناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري

اعتبر النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب ، أن ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر "حكاية وطن" بمثابة رسالة واضحة ودليل قاطع على عزم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي فى تحقيق رؤية مصر 2030 رغم وجود تحديات اقتصادية عالمية



وأكد عضو مجلس النواب ، أن إنجازات الرئيس السيسي متعددة ولا حصر لها وكانت فى جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات التنموية ،وكشفت عن حجم التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية ونجاح القيادة السياسية فى مواجهتها والتغلب عليها وتنفيذ رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.



وأضاف النائب نادر الخبيري ، أن الرئيس السيسي حريص على بناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري مؤكداً أنه على الرغم من التحديات العالمية الصعبة بسبب استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية إلا أن الواقع الاقتصادي يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل الذي طالما حلم به المصريين.



وأوضح النائب نادر الخبيري ، أن المؤتمر إستعرض بشكل تفصيلي وبلغة الأرقام لإنجازات الدولة المصرية والقيادة السياسية في شتى القطاعات معتبراً هذا العرض بمثابة وثيقة مصرية وطنية سجلها التاريخ لدحض جميع الاكاذيب والاشاعات التى تحاول التشكيك فى الانجازات العظيمة والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها الرئيس السيسى لمصر وشعبها خلال السنوات الماضية.