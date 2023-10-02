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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

معلمو كفر الشيخ يستقبلون الطلاب بممر شرفي ويصافحونهم

والمحافظ يطمئن على سير العملية التعليمية

ممر شرفي من المعلمين
ممر شرفي من المعلمين بكفر الشيخ للطلاب
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استقبل، معلمو مدرسة الشهيد ممدوح الصردي للغات، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ بممر شرفي على بوابة المدرسة لإستقبال طلاب اليوم ، لتحفيز الطلاب على بدء العام الدراسي الجديد بجد واجتهاد وسط حب و احترام معلميهم، كما صافح المعلمون الطلاب والطالبات، وسط فرحة الطلاب بحسن الإستقبال.

و بدأت في جميع مدارس محافظة كفر الشيخ وعددها 2298 مدرسة، بحضور جميع الطلاب والطالبات، بعد أن حضر يوم السبت الماضي طلاب الصفوف الأولى في 240مدرسة، وحضر أمس طلاب الصفوف الأولى في جميع المراحل التعليمية في 2298 مدرسة، وحضر جميع الطلاب اليوم الاثنين.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، موجها بالمتابعة الميدانية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ انتظام العملية التعليمية بدء العام الدراسى الجديد بمحافظة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ
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