اليوم.. حفل ضخم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر بميدان المؤسسة بشبرا

يشهد ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة في الرابعة من عصر اليوم حفل غنائي ضخم ينظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر بدعوة مجانية للجمهور بمنطقة نادي المؤسسة العمالية بمشاركة عدد كبير من الفنانيين حيث جرى تخصيص أتوبيسات بنقل المشاركين من كافة أنحاء المحافظة.

ومن المقرر وفق ما أعلنته أمانة مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، أن الحفل ينطلق الساعة الرابعة مساء اليوم بالأغاني الوطنية في ميدان المؤسسه بشبرا الخيمة، ويحييه الفنانين محمود الليثي وعصام صاصا وعمرو الجزار وحماده مجدي ومحمد عبدالمنعم وهوبا وحمادة الأسمر ومجدي القاسم بحضور المواطنين مجانا من مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح بيان مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر سينطلق مراسم الحفل في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم بتشغيل الأغاني الوطنية ليحيي الحفل بعدها الفنانين نجوم الحفل من خلال تقديم فقرات غنائية متنوعة.

ينطلق حفل الذكري الـ 50 لانتصارات اكتوبر في ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة والدعوة عامة للجمهور والدخول إلى الحفل بالمجان حيث جرى توجيه الدعوة من حزب مستقبل وطن بالقليوبية برئاسة النائب عاطف ناصر أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية والأمناء المساعدين بالحزب والقوى السياسية بالمحافظة.