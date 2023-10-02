ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. حفل ضخم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر بميدان المؤسسة بشبرا

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة في الرابعة من عصر اليوم حفل غنائي ضخم ينظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر بدعوة مجانية للجمهور بمنطقة نادي المؤسسة العمالية بمشاركة عدد كبير من الفنانيين حيث جرى تخصيص أتوبيسات بنقل المشاركين من كافة أنحاء المحافظة.
ومن المقرر وفق ما أعلنته أمانة مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، أن الحفل ينطلق الساعة الرابعة مساء اليوم بالأغاني الوطنية في ميدان المؤسسه بشبرا الخيمة، ويحييه الفنانين محمود الليثي وعصام صاصا وعمرو الجزار وحماده مجدي ومحمد عبدالمنعم وهوبا وحمادة الأسمر ومجدي القاسم بحضور المواطنين مجانا من مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح بيان مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر سينطلق  مراسم الحفل في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم بتشغيل الأغاني الوطنية ليحيي الحفل بعدها الفنانين نجوم الحفل من خلال تقديم فقرات غنائية متنوعة.

ينطلق حفل الذكري الـ 50 لانتصارات اكتوبر في ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة والدعوة عامة للجمهور والدخول إلى الحفل بالمجان حيث جرى توجيه الدعوة من حزب مستقبل وطن بالقليوبية برئاسة النائب عاطف ناصر  أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية والأمناء المساعدين بالحزب والقوى السياسية بالمحافظة.

ads
انتصارات حرب اكتوبر ميدان المؤسسة حزب مستقبل وطن حرب أكتوبر المؤسسة العمالية
ads