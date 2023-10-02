«مهاتما غاندي» زعيم اللاعنف ورمز السلام العالمي

اليوم الدولي للاعتراض وعدم العنف هو مناسبة مميزة يحتفل بها العالم في الثاني من أكتوبر من كل عام، وترتبط هذه المناسبة بشكل وثيق بشخصية مهاتما غاندي، الزعيم الهندي الذي كان رمزًا للحركة اللاعنفية والمقاومة السلمية.

تعتبر فلسفته وأعماله نموذجًا حيًا لقيم اللاعنف والسلام، ولهذا يُحتفل بهذا اليوم لنشر رسالة اللاعنف وتعزيزها في مجتمعاتنا اليوم.

مهاتما غاندي وُلد في الثاني من أكتوبر عام 1869، وهذا التاريخ هو تاريخ ميلاده الذي يُصادف أيضًا اليوم الدولي للاعتراض وعدم العنف.

غاندي برز كواحد من أبرز الزعماء التاريخيين في الهند والعالم، حيث قاد حركة استقلال الهند عن الاستعمار البريطاني بوسائل اللاعنف والمقاومة السلمية.

أشهر إنجازات غاندي في الحركة اللاعنفية هي مسيرة الملح عام 1930، حيث قام بصنع الملح بنفسه احتجاجًا على الضرائب المفروضة على الملح من قبل الاحتلال البريطاني.

واستخدم غاندي أساليب اللاعنف والمقاومة السلمية لجذب الانتباه الدولي وكسب دعم الشعب الهندي، مما أدى في النهاية إلى استقلال الهند عن الاستعمار البريطاني في عام 1947.

ترك مهاتما غاندي ورائه إرثًا يعتبر قيم اللاعنف والسلام جزءًا أساسيًا منه، فلقد كان نموذجًا حيًا للتغيير الاجتماعي والنضال من أجل العدالة باستخدام وسائل سلمية، وبموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007، يُعترف بهذا اليوم الدولي كوسيلة لنشر رسالة اللاعنف وتعزيزها عبر التعليم والتوعية.

يأتي اليوم الدولي للاعتراض وعدم العنف كفرصة لاحترام تراث مهاتما غاندي ولتذكير العالم بأهمية قيم اللاعنف والسلام في تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي. إن مهاتما غاندي لا يزال رمزًا للأمل والتغيير، ونحن مدعوون للاستفادة من تجربته وفلسفته في بناء عالم أفضل وأكثر سلامًا.