وزير الصحة: المبادرات الرئاسية نقلت القطاع إلى مكان مختلف تمامًا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن التحديات كانت كبيرة من 2014 إلى 2023 لتطوير المنظومة الطبية، مضيفًا أن لدينا 700 مستشفى منها ما تم بناؤه قبل 120 سنة.

وأكد عبد الغفار، خلال كلمته في مؤتمر مستقبل وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جائحة كورونا تحدي كبير أصاب مصر وكل الدول وبخاصة قطاعاتها الصحية.

وأشار إلى أن أثناء أزمة كورونا حولنا مستشفيات بأكملها إلى مستشفيات عزل، موضحا أن مصر مصنفة كدولة ضمن متوسطة الدخل الأدنى، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية نقلت قطاع الصحة في مصر إلى مكان مختلف تمامًا.

وقال: إن الدول تتقدم صحيًا عندما تنفذ مبادرات تمكنها من التعامل مع الأمراض مبكرًا، والمبادرات الصحية نقلت الخدمات الطبية في مصر نقلة كبيرة.